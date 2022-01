Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 15/01/2022

Rubens Bohn, aos 70 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada deste sábado (15), o funcionário público estadual Rubens Bohn, aos 70 anos, vítima de câncer de boca. Ele estava internado na Santa Casa de Votuporanga há 15 dias. Senhor Rubens era morador do bairro Cecap II e viúvo de Zulmira Ribeiro Bohn, deixa a filha Marcela Ribeiro Bohn, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e a cerimônia de sepultamento ocorrerá às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.