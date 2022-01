Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/01/2022

Ozair Ozaico da Silva, aos 81 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada de domingo (09), o aposentado Ozair Ozaico da Silva, aos 81 anos. Ele estava internado na há 15 dias na Santa Casa de Votuporanga.Senhor Ozair era morador do bairro Cidade Nova e deixa a esposa Rosa Ana Trevisan, os filhos Claudenir da Silva, Eliana Aparecida da Silva e Adenir da Silva, além de netos, bisnetos e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no domingo (09), às 17h, no cemitério Jardim das Flores.