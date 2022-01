Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 19/01/2022

Sub Tenente Epaminondas Lima Dias, aos 83 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de quarta-feira (19), o sub Tenente Reformado, Epaminondas Lima Dias, aos 83 anos, vítima de morte natural. Muito conhecido, senhor Epaminondas nasceu em 15 de março de 1938, na cidade de Palestina. Atualmente, ele era morador do bairro Jardim Paulista, em Votuporanga, deixa as filhas Keli Cristina Peixe de Lima, Mariflávia Peixe de Lima Birer e Simone Aparecida Lucas Lima Brigatti, também os netos Ariane Cristine Barros, Mariana Mauricio da Rocha, Maithana Mari de Lima Rocha e Ângelo Miguel de Lima Souza, além de seu vasto círculo de amigos.Sua despedida está acontecendo no Cemitério Jardim das Flores e o sepultamento será nesta quinta-feira (20), às 14h.