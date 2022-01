Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/01/2022

Arlindo Irineu Candido, aos 91 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de sexta-feira (21), Arlindo Irineu Candido, aos 91 anos, vítima de causas naturais. Ele era morador do bairro Chácaras das Paineiras, Rua Sete de Setembro e viúvo de Terezinha Rabeschin Candido.Senhor Arlindo era muito conhecido e querido em Votuporanga, pois trabalhou por muitos anos como comerciante na cidade. Ele deixa as filhas Maria de Lourdes, Dalva e Célia, o genro Milton, os netos Stella e Lourenço e bisnetos Lucas e Bento. A cerimônia de sepultamento ocorreu na manhã de sábado (22), no Cemitério Municipal.