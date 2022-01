Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 21/01/2022

André Borges das Neves, aos 37 anos (Foto: Reprodução)

Faleceu na quinta-feira (20), André Borges das Neves, aos 37 anos, vítima de parada cardíaca. Atualmente, ele residia em Valparaíso do Goiás (GO), mas morou por muitos anos em Votuporanga e era muito conhecido no município. André enfrentava uma doença rara, que acelera o envelhecimento, seu caso foi repercutido nas redes sociais após a realização de uma campanha para custear seus exames médicos. Ele deixa à família e amigos.