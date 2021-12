Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Faleceu na quarta-feira (23), Terezinha José Rodrigues, aos 70 anos, vítima de parada cârdio (não especificada). Ela era moradora do bairro Do Café e esposa de João Bissoloti Brigati. Dona Terezinha deixas as filhas Camila e Joice, além de todos os outros familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no mesmo dia no Cemitério Municipal de Jales.