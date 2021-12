Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 13/12/2021

Silvia Picente Braz, aos 88 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de sábado (11), a aposentada Silvia Picente Braz, aos 88 anos, vítima de parada cardíaca. Ela era moradora do bairro Santa Eliza, em Votuporanga, e viúva de Pedro Braz. Senhora Eliza deixa os filhos Sabatino, Antônio, Maria Joana, Roberto Carlos e Devanir (em memória), 14 netos, bisnetos e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no domingo (12), no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.