publicado em 26/12/2021

Faleceu no sábado (25), a senhora Rita Rodrigues, mãe do Padre Carlos, da Paróquia São Bento, aos 86 anos. Dona Rita foi velada na Igreja Matriz de Buritama e seu sepultamento ocorreu no sábado (25), às 17, em Buritama.