Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 02/12/2021

Faleceu na manhã de quarta-feira (01), na Santa Casa de Votuporanga, o construtor Otávio Arantes, aos 75 anos, vítima de falência dos órgãos.Morador do bairro Parque Brasília, ele deixa a esposa Maria Aparecida Guerra Arantes, os filhos Maurício, Adriano, Flávio e Mônica, os netos Jorge, Júlio e Paloma, além dos demais familiares e amigos.Seu corpo foi sepultado às 17h do mesmo dia, no Cemitério Municipal.