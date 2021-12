Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 25/12/2021

Orestes Joaquim Pedro, aos 75 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu neste sábado (25), na Santa Casa de Votuporanga, o sitiante Orestes Joaquim Pedro, o 'seu Oreste', aos 75 anos vítima de consequências do AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ele era casado com a senhora Helena Cortes Pedro e residia do no sítio Santa Helena em Simonsen. Senhor Orestes deixa os filhos José, Maria e Marcos, os netos Anderson, Andrey, Larissa e Ana Helena, além das bisnetas Lorena, Valentina e Alice e todos os outros familiares e amigos. Seu corpo será velado no Velório Municipal de Votuporanga, a partir das 18h e o sepultamento ocorrerá às 9h de domingo (26), no Cemitério Municipal.