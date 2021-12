Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 18/12/2021

Faleceu na quinta-feira (16), na Santa Casa de Votuporanga, o farmacêutico, Mohamad Nader Musbah Koleilat, aos 91 anos, vítima de insuficiência renal. Ele era morador do bairro Vila América, casado com Dora Alice e deixa os filhos Zainab, Walfredo, Musbah, Viviane, Vivian, Aref, Izelman e Issam, além de outros familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na sexta-feira (17), no Cemitério Municipal de Votuporanga.