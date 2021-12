Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Juraci Maria de Jesus, aos 85 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã de domingo (26), Juraci Maria de Jesus, aos 85 anos, vítima de morte por origem cardíaca. Ela era natural do estado de Minas Gerais, mas residia em Votuporanga. Senhora Juraci deixa os filhos Antônio, Gilberto e José (em memória). Além de sete netos e quatro bisnetos. Seu corpo foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Jardim das Flores.