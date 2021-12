Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Josefa Maria de Lucena, aos 99 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na sexta-feira (24), Josefa Maria Lucena, aos 99 anos, vítima de causas naturais. Ela veio do estado do Pernambuco, mas morava em Votuporanga há nove anos, no bairro Parque das Nações e era viúva de José Lucena da Silva. Dona Josefa teve quatro filhos, todos já falecidos e deixa netos, bisnetos e tataranetos. Seu corpo foi sepultado no sábado (25), no cemitério Jardim das Flores.