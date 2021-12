Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2021

Faleceu no domingo (26), Clara Aparecida Tresseno, aos 78 anos, vítima de arritmia cardíaca e embolia pulmonar. Ela era moradora do bairro Pozzobon e viúva de João Franco de Lima. Dona Clara deixa a filha Elisa Maria Franco de Lima Soares, o genro Dorival Soares, as netas Camila e Polyane e a bisneta Luma. Seu corpo foi seu sepultado no mesmo dia, no Cemitério Municipal de Votuporanga.