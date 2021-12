Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/12/2021

Faleceu na segunda-feira (13), no Hospital de Base de São José do Rio preto, o motorista Anizio Nogueira da Silva, aos 85 anos, vítima de choque séptico.Ele era morador do bairro Pozzobon, casado com Idalina Giora e pai de Ademir, Adevair, Adenair e Adão. Seu corpo foi sepultado na terça-feira (14), no cemitério Jardim das Flores.