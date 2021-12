Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 07/12/2021

Adelino Biazi, aos 74 anos (Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (04), Adelino Biazi, muito conhecido em Votuporanga pelo apelido de Branco, aos 74 anos, vítima de afogamento no rio São João do Marinheiro.Ele era eletricista e morador do bairro Jardim Bela Vista. Senhor Adelino deixa a esposa Floripes de Freitas Biazi, os filhos Júlio César, Rosangela e Vanessa Aparecida, os netos Maycon e Rafel e todos os outros familiares e amigos.Seu corpo foi sepultado no domingo (05), no cemitério Jardim das Flores.