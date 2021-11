Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/11/2021

Nadir Bianchi, aos 71 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de segunda-feira (08), na Santa Casa, Nadir Bianchi, aos 71 anos. Ela que era nascida no município de Parisi, residia em Votuporanga, no bairro Patrimônio Velho.Dona Nadir era administradora de empresas e trabalhou por muitos anos na Investimed de Votuporanga. Ela deixa o irmão João, a cunhada Irani e dois sobrinhos, o Pedro e o Leonardo.Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento está previsto para acontecer nesta terça-feira (09), às 14h, no Cemitério Municipal.