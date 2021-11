Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 06/11/2021

Gerson Muniz de Morais, aos 99 anos (Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde de quinta-feira (04), Gerson Muniz de Morais, aos 99 anos, vítima de insuficiência respiratória. Ele veio do estado da Bahia, mas residia em Votuporanga há 70 anos, no bairro Jardim Eldorado.Senhor Gerson era agricultor e já havia sido contemplado com o título de Cidadão Honorário Votuporanguense. Ele era viúvo de Maria Freitas de Morais e deixa os filhos Gerson Elieser, Sônia Maria, Ana Marlene, Samuel, Antônio Eleazer, Haydeê e Augusto Cézar, além de 17 netos, dois bisnetos e de mais familiares e amigos.Seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim das Flores.