publicado em 06/11/2021

Erácito Antônio Alves, aos 57 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada de sexta-feira (05), o motorista Erácito Antônio Alves, aos 57 anos, vítima de pancreatite. Ele residia no município de Cardoso, no bairro Jardim Tropical, mas estava internado há 16 dias na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de Votuporanga.O senhor Erácito deixa a esposa Emilena Viana Alves e os filhos Higor, de 28 anos e Melissa, de apenas seis anos, além dos de mais familiares e amigos.Seu corpo foi velado em Cardoso e sepultado no Cemitério Municipal, na tarde de sexta-feira (05).