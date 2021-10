Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 11/10/2021

Ada Barbieri Xavier, 77 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (11), Ada Barbieri Xavier, aos 77 anos, vítima de endema. Dona Ada era moradora do bairro Cecap II, era muito conhecida no bairro e frequentava a Igreja Santa Luzia. Ela era viúva, deixa as filha Nilceneia e Nilceia, o genro Paulo, quatro netos, uma bisneta, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para acontecer nesta segunda-feira (11), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.