publicado em 01/09/2021

Sérgio Fernandes de Lima, 55 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (1), o conhecido Sérgio Fernandes de Lima, aos 55 anos, vítima de infarto. Muito conhecido por seu envolvimento com o Rotary, era morador do bairro Jardim Bela Vista, em Votuporanga. Ele deixa a esposa Tânia Elvira de Souza Lima, as filhas Milena e Jéssica, além dos demais familiares e amigos. Ele está sendo velado no Velório Municipal de Fernandópolis e sua cerimônia de cremação está prevista para acontecer nesta quinta-feira (2), às 11h, no Crematório da Rosa Mística.