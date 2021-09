Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 30/08/2021

Áurea dos Santos Pereira Goga, 74 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (28), Áurea dos Santos Pereira Goga, aos 74 anos, vítima de arritmia cardíaca. Ela que era moradora da rua Do Café, em Votuporanga. Era muito conhecida porque frequentava a hemodiálise há pelo menos cinco anos. Ela deixa o esposo José Carlos Martins Ribeiro, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no sábado (28), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.