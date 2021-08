Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 30/07/2021

José Antonio Giretti, 81 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta sexta-feira (30), José Antonio Giretti, aos 81 anos, vítima de infarto. Seu José trabalhou por 70 no DER (Departamento de Estrada e Rodagens) e era morador do bairro São Judas Tadeu, na rua Barão do Rio Branco. Ele deixa a esposa Gilseneia, os filhos José Júnior Marcia, Ana Paula, três netos, além dos demais familiares e amigos. Ele foi velado no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ até as 17 e foi sepultado nesta sexta-feira (30), às 17h30, no Cemitério Parque Jardim das Flores.