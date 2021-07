Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 03/07/2021

Pompeu Francisco Cestário, 67 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta sexta-feira (2), o senhor Pompeu Francisco Cestário, aos 67 anos, vítima de complicações da Covid-19. Seu Pompeu estava hospitalizado em São José do Rio Preto e não resistiu às complicações do vírus. Ele era muito conhecido em Votuporanga, pois trabalhou por muitos anos na extinta agência da "Nossa Caixa Nosso Banco", do município, nos anos 90. Atualmente, seu Pompeu residia em Américo de Campo, deixa a esposa Telma, três filhos, entre eles Jeferson que também está acometido pela doença e segue internado em um hospital de Franca, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ainda não foi definido pela família.