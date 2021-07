Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 03/07/2021

Faleceu neste sábado (3), Maria Aurelia da Silva, aos 69 anos, vítima de infarto. Dona Maria era moradora do bairro Jardim das Palmeiras I. Ela deixa os filhos Valéria Cristina e Valdir, netos, além dos demais familiares e amigos. Ela está sendo velada no Velório Municipal ‘Aldo Zara’, seu sepultamento está previsto para ocorrer neste sábado (3), às 17h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.