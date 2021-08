Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 27/07/2021

Maycon Martins de Andrade, conhecido “Zóio”, 37 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (27), Maycon Martins de Andrade, o conhecido “Zóio”, aos 37 anos, vítima de complicações da Covid-19. Maycon estava hospitalizado na Santa Casa de Votuporanga há 20 dias.Ele que era morador do bairro Villar II, frequentava o futebol do Assary Clube de Campo, era também um palmeirense fanático e trabalhava no Facchini, no corte e dobra como ajudante de produção. Ele deixa a esposa Juliana, o filho Davi, os pais Maria Helena e Pedro, além dos demais familiares e amigos. Como já tinha passado o período de contágio, ele pôde ter o velório e foi sepultamento nesta terça-feira (27), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.