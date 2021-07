Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 03/07/2021

Hariel Luan Alberico, aos 32 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na sexta-feira (2), Hariel Luan Alberico, aos 32 anos, vítima de complicações da Covid-19. Hariel era entregador e muito conhecedo por participar do futebol amador de Votuporanga. Era morador do bairro Pozzobon. Deixa a mãe Suzana Vicente Moreira e Pedro Tadeu Alberico, o filho Kauan, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na sexta-feira (2), às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.