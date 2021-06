Dablia Fernanda estava internada no Hospital de Campanha e, depois de ser liberada, passou mal em casa e não resistiu

publicado em 17/06/2021

Dablia está sendo velada e será sepultada às 14h (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Uma moradora de Votuporanga morreu em casa, vítima de Covid-19, um dia depois de ter recebido alta médica do Hospital de Campanha. Dablia Fernanda, de 30 anos, ficou hospitalizada por 12 dias e faleceu na noite quarta-feira (16).

Muito conhecida na cidade, Dablia era moradora do Santa Felícia e frequentava a Igreja Formosa, no bairro São Cosme. Ela era comerciária e trabalhava no Marcelo Supermercado.