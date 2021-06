Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 11/06/2021

Sandra Regina Tanganeli, 49 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta sexta-feira (11), Sandra Regina Tanganeli, aos 49 anos, vítima de complicações da Covid-19. Sandra era moradora do bairro São Pedro e deixa a filha Michele, além dos demais familiares e amigos. Elá está sendo velada no Velório Municipal "Aldo Zara" e seu sepultamento previsto para ocorrer neste sabado (12), às 13h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.