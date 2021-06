Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 15/06/2021

Nicola Prince de Queiroz, 43 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (15), o advogado votuporanguense Nicola Prince de Queiroz, aos 43 anos, vítima de parada cardíaca. Morador do bairro Santa Eliza, ele deixa esposa Luciana, os filhos Felipe e Gabriela, além dos demais familiares e amigos. Nicola está sendo velado no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ e seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (16), 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.