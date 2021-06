Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 11/06/2021

Cleide Mara Carnassa Aranão, 43 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (9), Cleide Mara Carnassa Aranão, aos 43 anos, vítima de complicações da Covid-19. Cleide era moradora do bairro Jardim Carobeiras, comerciante e frequentadora assídua do Clube de Campo Assary. Ela deixa o esposo Kleberson Luis de Oliveira Rosa, os filhos Karen de Souza e João Pedro Aranão Oliveira, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (10), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.