publicado em 14/06/2021

Silvana de Almeida Silva, 49 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (13), Silvana de Almeida Silva, aos 49 anos, vítima de complicações da Covid-19. Dona Silvana era moradora de Valentim Gentil, no Centro do município. Ela deixa o esposo Gilberto, o conhecido “Betão do Caminhão”, e os filhos Bruno e Henrique, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (13), às 16h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.