Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 14/06/2021

Lucilene Câmara da Silva, 35 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (14), Lucilene Câmara da Silva, aos 35 anos, vítima de complicações da Covid-19. Lucilene estava hospitalizada há dias no suporte da Santa Casa de Votuporanga e não resistiu. Era autonoma e moradora do bairro Vila Nova, deixa os pais Valdir e Marli, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (14), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.