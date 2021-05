Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 27/05/2021

Aparecida Moreli Lopes, 79 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (26), Aparecida Moreli Lopes, aos 79 anos, vítima de complicações de um câncer. Dona Cida, como era carinhosamente conhecida foi moradora do bairro Matarazzo e frequentava a Paróquia do Senhor Bom Jesus. Ela deixa os filhos Margarete Cristina Lopes e Luis Cláudio Lopes, netos, bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (27), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.