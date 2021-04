Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 29/04/2021

(Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (29), Iracema Gimenez, aos 61 anos, vítima de complicações da Covid-19. Dona Iracema era trabalhadora do lar e junto de seu marido Valdemar Carvalho tocavam a Mercearia Carvalho. Ela era moradora do bairro Colinas, em Votuporanga, deixa o filho Wesley, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (29), às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.