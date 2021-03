Luiz Fernando Fernandes faleceu aos 52 anos, após ficar intubado por mais de 20 dias na Santa Casa do município

publicado em 29/03/2021

Tenente era casado com uma médica que trabalha na linha de frente do combate à Covid-19 em Jales (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Mais um óbito foi registrado na madruga desta segunda-feira (29), em Jales. A vítima fatal da infecção é o tenente reformado da Polícia Militar, Luiz Fernando Fernandes, 52 anos. Ele estava intubado na Santa Casa da cidade há mais de 20 dias.Fernandes era esposo da médica Jaqueline Brasil, que trabalha na linha de frente no combate à Covid-19 da Santa Casa de Jales.Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do policial.*Com informações do Região Noroeste