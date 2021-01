Confira detalhes de seu falecimento e sepultamento

publicado em 11/01/2021

Falece Aparicio Donizetti de Lima, aos 64 anos - (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu aos 64 anos, Aparicio Donizetti de Lima, o Aparicio do Toldo, era comerciante. Vítima de complicações na saúde pela Covid. Era morador do bairro Jardim Bom Clima em Votuporanga, deixa a esposa Cleusa Toniol Lima, seus filhos Aline Toniol de Lima, Glauber Cleber Toniol de Lima, seus familiares e um vasto círculo de amizade na cidade e região. Foi velado no Velório Municipal de Votuporanga "Aldo Zara". Seu sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Votuporanga na manhã desta segunda-feira às 8 horas.