publicado em 07/12/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

O sepultamento do jovem Alan Tassi de 30 anos, uma das vítimas fatais de um acidente entre um Kia/Optima e uma caminhonete, vai acontecer nesta segunda-feira (07), às 17h. De caixão lacrado, o corpo está sendo velado no Velório Municipal de onde saíra para o sepultamento às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.