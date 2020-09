O votuporanguense estava internado na UTI desde a última terça-feira (22) quando sofreu um infarto

publicado em 27/09/2020

Vitão, aos 33 anos, deixa um vasto círculo de amigos (Foto: Redes Sociais)

Da RedaçãoFaleceu no início da madrugada deste domingo (27), em Votuporanga, Victor Manoel Soares da Silva, conhecido como Vitão, aos 33 anos. Ele estava internado na UTI desde a última terça-feira (22) quando foi vítima de um infarto.Vitão estudou na infância no Colégio Objetivo e mais tarde, entre outros cursos, formou-se em Gastronomia pela Unifev. Era muito conhecido na cidade e deixa um vasto círculo de amigos. Familiares e amigos usarem as redes sociais para lamentar a morte e prestar as últimas homenagens a Vitão.Seu corpo está sendo velado neste domingo no Velório Municipal de Votuporanga. O sepultamento está marcado para às 14h no Cemitério Municipal de Votuporanga.