publicado em 28/08/2020

Arnaldo Tolentino (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu nesta sexta-feira (28) o conhecido Arnaldo Tolentino, aos 73 anos. Era residente do bairro Pozzobon na rua Leonardo Commar. Seu Arnaldo era muito engajado e participava dos leilões ‘Direito de Viver’ em prol do hospital do amor de Barretos. Além de ter feito parte do grupo de pais da catedral de Votuporanga e ser aposentado pela CESP.