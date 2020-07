Rodolfo dos Santos Grippe, filho de Nelson, disse que o pai era sinônimo de força de vontade e persistência

publicado em 15/07/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

O número de mortos em decorrência do coronavírus em Votuporanga não para de crescer. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem, por meio do Boletim Epidemiológico, o registro da 24ª vítima, trata-se do consultor aposentado Nelson Reche Grippe, de 71 anos.

Natural de Votuporanga, Nelson teve como último endereço a rua Rio Grande, na Vila Paes, e deixa a esposa Aparecida Sebastiana dos Santos Grippe, os filhos Rafael, Anaine e Rodolfo, além de um vasto círculo de amizades e demais familiares.

Procurado pelo A Cidade, Rodolfo dos Santos Grippe, filho de Nelson, disse que o pai era sinônimo de força de vontade e persistência. “Não existe significado maior do que a palavra pai e ele era o verdadeiro significado dessa palavra. Ele era tudo para nós, um exemplo”, disse.