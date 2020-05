Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 26/05/2020

Fausta José Teixeira Casemiro (Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (26), às 17h, a senhora Fausta José Teixeira Casemiro, de 87 anos. Ela morava na rua Paraíba, em Votuporanga, viúva, natural de Potirendaba-SP. Deixa as filhas Rute Maria Casemiro Fileto e Nilda Maria Casemiro Santos, cinco netos e três bisnetosO velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga nesta quarta-feira (27), das 8h às 11h, respeitando o distanciamento social. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Votuporanga, às 11h.