publicado em 07/05/2020

(Foto: Redes Sociais)

Faleceu na manhã desta quinta-feira (07), aos 80, a senhora Aparecida Nogueira Stefanelli, mais conhecida como dona Cida Stefanelli, esposa do ex-prefeito Pedro Stefanelli. Ela era natural de Mirassol, mas dedicou sua vida a fazer o bem em Votuporanga. Seu último endereço foi na Rua Tibagi, no Patrimônio Novo.

Dona Cida, exerceu trabalhos muito expressivos durante o seu período como primeira dama e garantiu a participação da mulher no meio político. Também ativou o Fundo Social do município e sempre foi companheira e a favor das propostas de seu esposo na política.

Fora da política ela também desenvolvia uma série de atividades solidárias e era voluntária ativa da Santa Casa de Votuporanga.