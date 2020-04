Confira detalhes do falecimento e sepultamento

14/04/2020

(Foto: Arquivo pessoal/ A Cidade)

Faleceu na madrugada desta terça-feira (14), o senhor Osvaldo Waiteman aos 87 anos de idade. Ele era natural de São José do Rio Preto, e residia há oito anos em Votuporanga. Teve como último endereço a rua Travessa Maria José de Souza, bairro Campo Limpo.

Deixa os filhos João Batista Waiteman, Eva Fernandes Waiteman Prieto, Arthur José Waiteman, Adão José Waiteman, Donizete Waiteman, Maria Aparecida Waiteman, Célia Regina Wateiman, netos e bisnetos.