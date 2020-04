Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 20/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Faleceu neste domingo, no Hospíital de Base de São José do Rio Preto, a senhora Madalena Cardoso de Sousa, aos 74 anos, vítima de uma infecção seguida de uma parada cardíaca. Ela era natural de Votuporanga e teve como último endereço a rua Antônio Delalibeira, localizada no bairro Jaboticabeiras de Votuporanga.

Deixa cinco filhos e seis netos, além de um vasto círculo de amigos.