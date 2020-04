Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 17/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu nesta sexta-feira (17) o senhor Jovino da Silva Camargo, aos 78 anos de idade vítima de uma pneumonia. Natural de Votuporanga, o senhor Jovino viveu por 40 anos na cidade de Campinas (SP) e seu último endereço no local de sua naturalidade foi a rua Itália, no Parque das Nações. Ele era viúvo e deixa os filhos Samuel, Simone e Daniel, sua neta Juliana, além de todos seus amigos, conhecidos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (17), no Cemitério Parque Jardim das Flores.