Saiba detalhes de seu sepultamento e falecimento

publicado em 16/04/2020

Faleceu na noite desta quarta-feira (15) a jovem Jéssica Mendonça Gama, no auge de seus 19 anos, as causas da morte não foram divulgadas. Teve como último endereço a rua Ângelo Petenucci, no bairro Parque Residencial do Lago, em Votuporanga. O velório acontece nesta quinta-feira (16) e sepultamento está marcado para às 17hs, no Cemitério Parque Jardim das Flores.