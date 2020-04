Confira detalhes de seu falecimento

10/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu nesta quinta-feira (09) Dionísio Ferreira Lima, aos 59 anos. Natural de Castilho (SP), morou por 40 anos na cidade de Votuporanga e teve como último endereço a rua José Abdo, no bairro São João, em Votuporanga. Faleceu devido a uma parada cardíaca seguida de insuficiência renal. Deixou as filhas Gislene e Gisele, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (09), no Cemitério de Municipal.