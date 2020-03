Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 19/03/2020

Jovina Rosa Lopes RodriguesFaleceu nesta quarta-feira (18) Jovina Rosa Lopes Rodrigues, aos 78 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Benedita Terra Pimentel, no centro de Valentim Gentil. A aposentada deixou os filhos Cláudio (em memória), Elaine, Romero, Viviane, Eliane, Álvaro e Luciane, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (19), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Elvira Sivieiro CiprianoFaleceu nesta quarta-feira (18) Elvira Sivieiro Cipriano, aos 77 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a rua Antonio Ferreira de Jesus Filho, em Simonsen. A aposentada deixa os familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (19), às 9h, no Cemitério de Simonsen.