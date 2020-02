Dona Cida, como era conhecida, tinha 79 anos

Faleceu na madrugada desta nesta segunda-feira (3), às 3h54, Maria Aparecida de Oliveira (Dona Cida), de 79 anos, viúva de Aparecido Jacinto de Oliveira. Ela deixa os filhos Célia, Roberto, Ilze, Gilberto (o ex-vereador Giba), Silze e Rose, genros e noras. Deixa ainda 11 netos, 13 bisnetos e um tetranetoMorou em Votuporanga por mais de 40 anos, tendo como endereço a avenida Nove de Julho, 2.435, no Cepap II. Dona Cida nasceu em Bady Bassit, era aposentada e a causa do falecimento foi morte natural. Era católica e frequentava a Capela São Francisco e Santa Clara e Paróquia Santa LuziaO corpo está no Velório Município e o sepultamento será realizado nesta terça-feira (4), às 9h, no Jardim das Flores.